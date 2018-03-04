Конькобежка Фаткулина стала третьей в забеге на 500 м

Российская конькобежка Ольга Фаткулина стала третьей во втором забеге на 500 м на чемпионате мира по спринтерскому многоборью в китайском Чанчуне, сообщает ТАСС.
Россиянка преодолела дистанцию за 37,96 секунды. Первое место заняла представительница Японии Нао Кодайра (37,72), третье — голландка Йорин тер Морс (37,86).
Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла четвертое место (37,99). Дарья Качанова показала пятый результат (38,20).
После трех заездов лидирует Кодайра (112,790 очков). Фаткулина находится на четвертом месте (114,400; +3,22), а Голикова идет на пятой позиции (114,685; +3,79).
Победителем чемпионата мира станет спортсменка, которая наберет наименьшую сумму баллов.