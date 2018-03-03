Российская сноубордистка рассказала об аде перед Играми

Россиянка рассказала об аде перед Олимпиадой

Российская сноубордистка Алена Заварзина считает, что подарила победу сборной Германии на Олимпийских играх в Пхенчхане. Она заявила, что причиной ее неудач стало нестабильное эмоциональное состояние, пишет «Матч ТВ»

«Я просто продолжаю дарить подарки сборной Германии. В этом году все разы, когда немки попадали на подиум, были после моих ошибок. Проблема во мне. Сделала на Олимпиаде максимальное усилие, но внутри не было той силы, которая нужна», — сказала она.

По словам Заварзиной, она так и не смогла восстановиться после череды неприятностей и горя: в прошлом году у нее умерла мать.

«Три месяца была в агонии. После — еще четыре месяца в депрессии», — поделилась она.

Свою роль в ее состоянии сыграло и отстранение российской сборной от участия в Олимпиаде.

«Просто не успела мозг восстановить, и 5 декабря нам говорят, что мы не поедем на Олимпиаду под своим флагом. Я просто была в аду. Возможно, в этом есть главная причина, почему не смогла в ответственный момент надавить. У меня просто не было сил», — сказала она.

На Играх в Пхенчхане Заварзина проиграла в малом финале соревнований в параллельном гигантском слаломе. В борьбе за бронзу она уступила немке Рамоне-Терезии Хофмайстер. На Олимпийских играх 2014 года Заварзина стала третьей. Спортсменка является чемпионкой мира 2011 года.