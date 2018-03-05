Мочу участников Паралимпиады-2010 перепроверили

Допинг-пробы участников Паралимпиады-2010 перепроверили

В Международном паралимпийском комитете (IPC) сообщили о результатах перепроверки допинг-проб мочи, взятых во время Паралимпиады-2010 в Ванкувере. Как отмечается на сайте организации, «неблагоприятных» результатов специалисты не выявили.

Из всего 440 допинг-проб крови и мочи все 370 образцов мочи (84 процента от всех проб) были проанализированы до истечения срока давности (март 2018 года).

Образцы перепроверили с использованием «улучшенных аналитических методов». Специалисты искали запрещенные вещества, которые не могли быть идентифицированы анализом 2010 года.

Президент IPC Эндрю Парсонс пояснил, что организация стремится защищать интересы чистых спортсменов не только на будущих мероприятиях, но и Играх, которые уже состоялись.

«Благодаря достижениям в области технологий и методов тестирования мы теперь можем обнаруживать вещества, которые невозможно было идентифицировать на предыдущих Играх. Я рад, что ни один образец спортсмена при повторном анализе из Ванкувера 2010 не показал неблагоприятных результатов», — подчеркнул Парсонс.

В распоряжении IPC по-прежнему есть допинг-пробы спортсменов с Паралимпийских игр в Сочи 2014 года и в Рио 2016-го. По правилам, у комитета есть восемь лет, в течение которых можно перепроверить пробы с Игр в Сочи, и десять лет для проб с Игр в РИО.