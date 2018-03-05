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Перепроверка Паралимпиады-2010 не выявила нарушений
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Перепроверка допинг-проб Паралимпиады в Ванкувере не выявила нарушений 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: Reuters
Международный паралимпийский комитет (МПК) не нашел нарушений антидопинговых правил после повторного анализа допинг-проб, взятых на Паралимпийских играх в Ванкувере 2010 года. Об этом сообщает ТАСС.
"МПК стремится защищать интересы чистых спортсменов не только на предстоящих соревнованиях, как Паралимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, но и учитывая соревнования, которые уже завершились.
Благодаря достижениям в области технологий и методов допинг-тестирования, теперь мы можем находить такие запрещенные вещества, которые мы не смогли бы найти на предыдущих Играх. Я рад, что ни одна допинг-проба с Ванкувера при повторном анализе не показала никаких неблагоприятных результатов", — сказал глава МПК Эндрю Парсонс, слова которого приводит пресс-служба организации.
Всего было проверено 440 анализов.
Ранее сообщалось, что в состав российской делегации на Игры в Пхенчхане вошло 72 человека.
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