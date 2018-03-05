Канада оказалась «главным спортивным русофобом»

Александр Говоров в своем материале для Championat.com написал, что во время Олимпиады-2018 Канада «старалась вылить грязь» на российских спортсменов при любом удобном случае и стала «главным спортивным русофобом».

Говоров напомнил, что с 2001 года штаб-квартира Всемирного антидопингового агентства (WADA) базируется в канадском Монреале. После переезда организации в Канаду Международный олимпийский комитет (МОК) урезал ее финансирование на 50 процентов. По мнению автора статьи, МОК и WADA в последнее время «плохо ладят», при этом в МОК «выстроены нормальные отношения» с Россией, а члены WADA решили «подмять весь мировой спорт под себя».

Глава комиссии WADA, расследовавший ситуацию с допингом в России, Ричард Макларен — канадец, как и экс-глава WADA, а ныне член МОК Ричард Паунд , заявивший, что Россию не стоило пускать на ОИ-2018.

«России был нанесён колоссальный репутационный удар. Неважно, что доказательства были высосаны из пальца. Для многих этого было достаточно, чтобы сделать выводы», — подчеркнул Говоров, отметив, что Макларен также является офицером ордена Канады. Говоров отметил, что именно из-за доклада Макларена Россия лишилась 13 медалей сочинских Игр, и, хотя Спортивный арбитраж оправдал большинство россиян, «одной из своих целей Макларен всё равно добился».

В первые дни ОИ-2018 один из канадских тренеров «в грубой форме» оскорбил своего российского коллегу, отмечает автор статьи. Затем бывший тренер сборной Канады по лыжным гонкам Джек Сассевиль заявил, что МОК не должен был допускать российских спортсменов на Игры. Чуть позже президент Олимпийского комитета Канады Тришиа Смит заявила, что Россия не должна участвовать в церемонии закрытия под своим флагом.

«Спортивную русофобию» канадцев Говоров связал с тем, что эта страна является третьей в мире по численности украинского населения. По его данным, сейчас украинские канадцы заседают в правительстве и «вообще во всех сферах жизни».

Ранее хакерская группа Fancy Bears заявила, что Макларен провел расследование о допинге в российском спорте именно по заказу правительства Канады. Хакеры утверждают, что в феврале 2004 года в Канаде начали осуществлять программу «Завладеть подиумом» (Own the Podium, OTP). В ней принимали участие 13 национальных федераций по зимним видам спорта и олимпийский комитет страны. Проект был запущен из-за неудачных выступлений канадских спортсменов, на летней Олимпиаде-1976 в Монреале и зимних Играх-1988 в Калгари. На OTP якобы были потрачены миллионы долларов.

Некоторое время программа была успешной, однако затем результаты снова ухудшились. По мнению хакеров, канадцы решили «устранить» соперников, так как не смогли их победить, и выбрали Россию в качестве цели.