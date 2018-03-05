«Победа „Икара“ — еще одна пощечина МОК»

Американский фильм «Икар», рассказывающий о проблемах с допингом в российском спорте, выиграл «Оскара» в номинации «Лучшая документальная лента».

90-я церемония вручения наград киноакадемии США состоялась в Лос-Анджелесе минувшей ночью. Лучшей документальной картиной года была признана работа режиссера Брайана Фогеля, до этого работавшего исключительно с романтическими мелодрамами.

Главным героем фильма стал экс-глава Московской антидопинговый лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков — утверждается, что именно с немалой помощью Фогеля профессору удалось придать огласке якобы поддержку допинга в российском спорте на государственном уровне.

Получая заветную награду, режиссер посвятил победу российскому ученому, а также заявил, что «лента, в первую очередь, о необходимости говорить правду».

Ранее режиссер раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за желание в ближайшее время вернуть российским олимпийцам флаг — восстановление Олимпийского комитета России (ОКР), напомним, ожидалось еще до окончания Олимпиады в Пхенчхане, что позволило бы отечественным атлетам пройти на церемонии закрытия Игр под своими знаменами, однако в итоге вернули права национальной организации лишь спустя несколько дней после завершения соревнований.

По мнению Фогеля, в ситуации с российским спортом МОК проявляет слабину.

«Будь это какая-то маленькая страна, например Норвегия, Финляндия или Никарагуа, комитет мог бы отреагировать куда сильнее. Это не стало бы проблемой.

Почему они боятся действовать жестко? Ведь это отличная возможность наказать Россию в качестве примера другим. Но они не решатся.

Мне интересно, что такого есть у русских на президента МОК Томаса Баха и других членов организации? Он зависит от трех стран — Китая, США и России.

Но совершенно ясно, что некоторых работников комитета нужно заменить. Штраф в $15 млн был для России как шлепок по рукам. Не сомневаюсь, что русские использовали допинг. Московская лаборатория избавилась от грязных проб, заменив их чистыми.

В России никогда не было системы по борьбе с допингом. Никогда! Была только система по борьбе с системой по борьбе с допингом», — говорил создатель «Икара» незадолго до юбилейного «Оскара».

А уже после победы Фогель и вовсе перестал стесняться в выражениях, назвав Баха «жуликом».

«Все просто, он должен уйти в отставку. Бах — жулик. То, что он показывает всему миру и спортсменам, верящим в олимпийские идеалы, говорит о том, что нельзя доверять их правилам»,

— заявил оскароносный режиссер.

Припомнил он и два российских допинговых случая на Олимпиаде-2018 за авторством бронзового медалиста Игр по керлингу Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой

«То есть вы можете подтвердить мошенничество, которое длилось десятилетиями, а потом дать всем пощечину и допустить 160 этих спортсменов до соревнований? И двое из них потом будет пойманы на допинге. Что за обман! Какая коррумпированная организация. Баху должно быть стыдно», — заключил Фогель.

Схожую мысль по окончании церемонии вручения наград киноакадемии выразил и журналист немецкого ARD Хайо Зеппельт — тоже крайне неравнодушный к российскому допингу.

«Неоспоримые факты существования государственной системы допинга в России получили награду высшего уровня — «Оскар», самую престижную премию в мире кино.

Это еще одна мощная пощечина для безвольного МОК и его слабого руководства, которое поступило позорно, имея беспрецедентные доказательства», — написал он в своем твиттере.

В России победу «Икара» встретили иначе.

Так, к примеру, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев , комментируя присуждения ленте «Оскара», заявил, что это лишь в очередной доказывает надуманность допингового скандала.

«Победа «Икара» подтверждает нашу теорию о том, что допинговый скандал вокруг России — это срежиссированный сериал, что это американское шоу. Тогда, я считаю, нам и не надо обращать внимание на господина Родченкова и относиться к нему так же, как к актерам, исполняющим главные роли в голливудских блокбастерах.

О подобном заявил «Газете.Ru» и депутат Валерий Газзаев

«Конечно, все делается ради политики», — выразил мнение экс-наставник футбольной сборной России.

В свою очередь бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев подчеркнул, что лента Фогеля имела значительное преимущество над конкурентами за счет скандальности и актуальности темы.

На мой взгляд, победа «Икару» досталась из-за скандальности, обсуждаемости и политизированности темы — фильм не нуждался в дополнительной рекламе. «Оскар» — самая значимая награда в области кинематографа.

Так что члены киноакадемии в данном случае принимали решение под давлением политизированности вопроса», — сказал он «Газете.Ru».

При этом экс-глава российской легкой атлетики признался, что не ожидает новых проблем для отечественного спорта после победы «Икара».

«К сожалению, мы уже пережили огромные наказания — во многом незаслуженные. Так что я не вижу еще каких-то моральных изощренных пыток, которые можно использовать против спортивной России — мне кажется, что уже достаточно. Нужно двигаться дальше, забыв об этих печальных событиях», — призвал функционер.

По его мнению, с недавних пор Родченков представляет не столь большой интерес для WADA и ФБР , «исчерпав себя».

«Родченков стал раскрученной фигурой, так что быть на виду он может едва ли не постоянно. Григорий Михайлович — творческая натура, способная придумать все что угодно.

Сложно сказать, какие козыри остались у него в кармане, однако, мне кажется, его энергия для ФБР и WADA уже исчерпана»,

— заключил эксперт.

В Кремле успех «Икара» комментировать отказались, напомнив о противоречивости личности Родченкова.

«Я не думаю, что присуждение премии фильму может быть поводом для комментария из Кремля. Всем хорошо известна глубокая противоречивость личности Родченкова, поэтому, конечно, нужно весьма осторожно относиться к любым материалам, которые основаны на каких-то его заявлениях», — цитирует ТАСС Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина.

Добавим, что главную награду на отчетной церемонии вручения призов киноакадемии получила лента «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо, а в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» победил «Дорогой баскетбол» легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.