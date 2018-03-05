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В России посмеялись над «Оскаром» фильму про Родченкова
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В России посмеялись над «Оскаром» фильму про Родченкова 

Рамблер 5 марта 2018
Фото: ТАСС
Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту, президент Федерации кёрлинга РФ Дмитрий Свищёв заявил, что «с большой долей иронии» отнесся к «Оскару», выигранному документальным фильмом о допинге в России. Об этом сообщает НСН.
В съемках картины «Икар» принимал участие информатор WADA Григорий Родченков. По словам депутата, он не думал, что американские академики могут принять такое решение.
«Мы же серьёзно не воспринимаем «Звёздные войны» или «Миссия невыполнима», где герои — известные и всеми нами любимые актёры. Так же и надо относиться и к Родченкову», — отметил Свищёв.
По его словам, Родченков уже стал «киношным или мультяшным героем», которому «заокеанские хозяева платят огромные гонорары». «Оскар» для фильма с Родченковым, по мнению депутата, стал «продолжением затухшего скандала».
Интернет-пользователи заявили, что вместо «Оскара» Родченкову нужно было дать «грамоту и путевку в санаторий».
Также комментаторы решили, что фильм стоило назвать не в честь Икара, героя древнегреческой легенды, который погиб, подлетев на скрепленных воском крыльях слишком близко к Солнцу, а в честь Терсита, которого Гомер называл злоречивым и неугомонным крикуном.
Другие пользователи шутили, что Родченкова можно было бы сравнить с Аполлоном или Гераклом.
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков был информатором WADA и Международного олимпийского комитета, проводивших расследования о допинге в России.
По словам Родченкова, он лично разработал «допинговый коктейль», который якобы принимали атлеты в Сочи. В России против него возбуждены несколько уголовных дел (его обвинили в злоупотреблении полномочиями, уничтожении проб российских спортсменов и препятствовании следствию), он заочно арестован. Сейчас Родченков находится в США. Он стал главным героем полнометражного документального фильма «Икар» Брайана Фогеля о допинге в российском спорте, картина получила «Оскар».
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