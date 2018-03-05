В России посмеялись над «Оскаром» фильму про Родченкова

Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту, президент Федерации кёрлинга РФ Дмитрий Свищёв заявил, что «с большой долей иронии» отнесся к «Оскару», выигранному документальным фильмом о допинге в России. Об этом сообщает НСН.

«Мы же серьёзно не воспринимаем «Звёздные войны» или «Миссия невыполнима», где герои — известные и всеми нами любимые актёры. Так же и надо относиться и к Родченкову», — отметил Свищёв. В съемках картины «Икар» принимал участие информатор WADA Григорий Родченков . По словам депутата, он не думал, что американские академики могут принять такое решение.

По его словам, Родченков уже стал «киношным или мультяшным героем», которому «заокеанские хозяева платят огромные гонорары». «Оскар» для фильма с Родченковым, по мнению депутата, стал «продолжением затухшего скандала».

Интернет-пользователи заявили, что вместо «Оскара» Родченкову нужно было дать «грамоту и путевку в санаторий».

Лучше грамоту бы дали и путевку в санаторий. Хоть бы здоровье поправил. А то на нервах, ходит и оборачивается— Евгений (@sl154) 5 марта 2018 г.

Вручение «Оскара» фильму «Икар», где беглый профессора Родченков, торгаш допингом. Весь фильм вешает лапшу на ухи, о дырах, сантехниках ФСБ и царапинах. Одно радует США и сенаторов, на этот раз хакеры из России и всемогущий Кремль, не смогли помешать вручению "Оскара". pic.twitter.com/uf1jqjIdRq— Gogi Gora (@gogigora321) 5 марта 2018 г.

Также комментаторы решили, что фильм стоило назвать не в честь Икара, героя древнегреческой легенды, который погиб, подлетев на скрепленных воском крыльях слишком близко к Солнцу, а в честь Терсита, которого Гомер называл злоречивым и неугомонным крикуном.

Другие пользователи шутили, что Родченкова можно было бы сравнить с Аполлоном или Гераклом.

Икар сгорел от Солнца. Родченков сгорит от собственного вранья и предательства. Не тянет он ни на Икара, ни на Аполлона. Разве что на Иуду…— KorneevAnatoly (@KorneevAnatoly) 5 марта 2018 г.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков был информатором WADA и Международного олимпийского комитета, проводивших расследования о допинге в России.