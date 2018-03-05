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CAS: суд рассматривает апелляцию Мутко
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CAS: «дело Мутко» рассматривается, давать дальнейшие комментарии не можем 

Чемпионат.com 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Спортивный арбитражный суд (CAS) возбудил дело и проводит расследование по апелляции вице-премьера РФ Виталия Мутко на решение Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить его от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе CAS.
«Подтверждаем, что CAS проводит арбитраж по апелляции господина Мутко, поданной 26 декабря 2017 года. В настоящее время CAS не может давать какие-либо комментарии по этому делу», — говорится в сообщении пресс-службы CAS.
Мутко занимал пост министра спорта России во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В МОК убеждены, что российская олимпийская сборная была вовлечена в систему подмены допинг-проб. На время разбирательства в судах Мутко покинул пост президента РФС.
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