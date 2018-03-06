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Мутко отказался оправдываться «за каждую таблетку мельдония»
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Мутко отказался оправдываться за каждую таблетку мельдония 

Lenta.ru 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с допингом в российском спорте. Об этом сообщает РБК.
Мутко возмутился тем, что с него «спрашивают за каждую таблетку мельдония», несмотря на то, что контроль за ситуацией с допингом находится у Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Чиновник заявил, что допинговый скандал нанес серьезный удар имиджу российского спорта.
«Мы допустили в отрасли ситуацию, когда мы получили такие обвинения. Конечно, во многом обвинения политизированы, преувеличены. Но мы должны говорить о себе — могли мы это предотвратить, предвидеть? Наверное, да», — отметил он.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). В день закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане комитет отказался это делать.
На Играх-2018 российские спортсмены выступали под олимпийским флагом в особом статусе «олимпийских атлетов из России». В ходе Олимпиады двое россиян, керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева, были уличены в приеме допинга.
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