Россия стала второй в медальном зачете Паралимпиады

Россиянка Анна Миленина завоевала «золото» в лыжной спринтерской гонке среди стоячих спортсменок на Паралимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Об этом сообщает РИА Новости.

Финальную дистанцию в 1,5 километра Миленина преодолела за пять минут и 11,1 секунды. Второе место заняла представительница Норвегии Вильде Нильсен, отставшая от Милениной на 3,1 секунды, а бронза досталась канадке Натали Уилки (отставание 3,2 секунды).

Победа в лыжной спринтерской гонке сделала Миленину шестикратной паралимпийской чемпионкой.

«Сошлись звезды, удача была на моей стороне, все получилось! <…> Если честно, не ожидала от сегодняшнего спринта даже попадания в число призеров», — отметила Миленина.

Ранее российская команда поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады. У россиян 16 медалей (шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых). Первое место в неофициальном зачете сейчас занимают США с результатом в восемь золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей. Третье место досталось Украине («золото» — пять, «серебро» — четыре, «бронза» — семь).

Ранее «золото» Паралимпиады в лыжной гонке на 15 километров выиграла российская лыжница Екатерина Румянцева . Также она получила высшую награду в биатлонном забеге на шесть километров среди стоячих спортсменок, а Милениной тогда досталось «серебро». Всего на Играх-2018 Миленина завоевала три серебряные награды и одну золотую.

Паралимпиада-2018 проходит с 9 по 18 марта. Российские паралимпийцы выступают на этих Играх под нейтральным флагом.