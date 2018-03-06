МОК назвал точное число сданных на ОИ допинг-проб

МОК сообщил, что за время ОИ-2018 у спортсменов было взято более трёх тысяч допинг-проб

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал данные о проведении допинг-контроля во время зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Как сообщает пресс-служба МОК, всего за период Игр было 3149 допинг-проб, среди которых 1393 были взяты во время соревнований, а 1756 — вне соревнований.

Отмечается что перед Играм было выдано 24 терапевтических исключения (TUE) на применение запрещённых препаратов, а во время Игр — 12.

Ранее ОКР сообщил, что у МОК нет претензий к российским спортсменам по поведению на Олимпиаде-2018.