Ещё
МОК назвал точное число сданных на ОИ допинг-проб
Далее:
Читайте также:
Ещё

МОК сообщил, что за время ОИ-2018 у спортсменов было взято более трёх тысяч допинг-проб 

RT на русском 6 марта 2018
Фото: ТАСС
Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал данные о проведении допинг-контроля во время зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Как сообщает пресс-служба МОК, всего за период Игр было 3149 допинг-проб, среди которых 1393 были взяты во время соревнований, а 1756 — вне соревнований.
Отмечается что перед Играм было выдано 24 терапевтических исключения (TUE) на применение запрещённых препаратов, а во время Игр — 12.
Ранее ОКР сообщил, что у МОК нет претензий к российским спортсменам по поведению на Олимпиаде-2018.
RT на русском: последние новости
Южнокорейская конькобежка госпитализирована с психическим расстройством после ОИ-2018 СМИ: CAS опубликует мотивировочную часть решений по российским спортсменам до 25 марта Министр спорта Украины: мы не будем финансировать спортсменов, которые хотят выступать в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение