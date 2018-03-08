Россиянам не дали потренироваться в Южной Корее

"У наших соперников была возможность опробовать местную трассу на финале Кубка мира, и в этом плане мы, к сожалению, проигрываем. Что делать, будем стараться, адаптироваться", — добавил специалист.

Также тренер добавил, что соперники имеют преимущество, так как они уже выступали на местной трассе.