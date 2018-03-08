Россиянам не дали потренироваться в Южной Корее

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Российские горнолыжники провели только одну тренировку на Паралимпиаде 

Газета.Ru 8 марта 2018
Фото: Reuters
Погодные условия помешали провести запланированные тренировки российским горнолыжникам, которые должны выступить на Паралимпиаде уже 10 марта. Об этом сообщил старший тренер команды по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Александр Назаров. Его слова приводит ТАСС.
"Из-за погодных условий сегодня была отменена тренировка по скоростному спуску, такая же история и завтра, поэтому готовимся в свободном режиме — тренажерный зал, общефизическая подготовка. Времени толком протестировать трассу, лыжи, мази не было — только одну тренировку провели", — сказал Назаров.
Также тренер добавил, что соперники имеют преимущество, так как они уже выступали на местной трассе.
"У наших соперников была возможность опробовать местную трассу на финале Кубка мира, и в этом плане мы, к сожалению, проигрываем. Что делать, будем стараться, адаптироваться", — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что министерство спорта уверено в успешном выступлении россиян на Паралимпиаде — 2018.
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