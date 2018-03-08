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Сноубордист снял на видео спуск во время лавины
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Сноубордист снял на видео спуск во время лавины 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Сноубордист из Ливана Томас Крэй снял на видео момент спуска с горы во время схода лавины. Ролик мужчина выложил на своей странице в Facebook.
Как сообщает France 3 Regions, инцидент произошел на горном курорте во французских Альпах. Видео было сделано с помощью камеры. расположенной на шлеме спортсмена.
Спасла сноубордиста лавинная подушка безопасности, которая, однако, не сразу сработала. Одним из своих просчетов мужчина считает решение отправиться в горы в одиночку.
Крэй заявил, что поделился записью своего спуска, для того чтобы люди лишний раз обратили внимание на технику безопасности при занятиях сноубордом.
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