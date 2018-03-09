«Путин Вова»: как президент поддержал больную спортсменку

Получившая перелом позвоночника спортсменка рассказала о поддержке Путина

"То, что президент приезжал, конечно, помню. Он держал меня за руку и говорил, что, как и я, из Питера, а питерские ребята все сильные и смелые. Российская фристайлистка Мария Комиссарова рассказала о поддержке президента России Владимира Путина после того, как она получила перелом позвоночника на Олимпиаде в Сочи. Слова спортсменки приводит Sport24.

Владимир Владимирович прямо при мне набрал папу. Конечно, папа офигел, что ему позвонил президент. Он еще так сказал: "Алло, это Вова".

Папа сначала вообще ничего не понял: "Какой Вова?". А в ответ: "Путин Вова". Или что-то такое. Забавная ситуация получилась. Папа до сих пор всем её рассказывает", — добавила спортсменка.

После травмы Комиссаровой провели четыре операции, но бывшая фристайлистка все равно пока не может ходить.