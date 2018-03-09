Ещё
«Путин Вова»: как президент поддержал больную спортсменку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Получившая перелом позвоночника спортсменка рассказала о поддержке Путина 

Газета.Ru 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российская фристайлистка Мария Комиссарова рассказала о поддержке президента России Владимира Путина после того, как она получила перелом позвоночника на Олимпиаде в Сочи. Слова спортсменки приводит Sport24.
"То, что президент приезжал, конечно, помню. Он держал меня за руку и говорил, что, как и я, из Питера, а питерские ребята все сильные и смелые.
Владимир Владимирович прямо при мне набрал папу. Конечно, папа офигел, что ему позвонил президент. Он еще так сказал: "Алло, это Вова".
Папа сначала вообще ничего не понял: "Какой Вова?". А в ответ: "Путин Вова". Или что-то такое. Забавная ситуация получилась. Папа до сих пор всем её рассказывает", — добавила спортсменка.
После травмы Комиссаровой провели четыре операции, но бывшая фристайлистка все равно пока не может ходить.
Газета.Ru: последние новости
Призер Игр-2018 конькобежка Ким Бо Рым госпитализирована с психическим расстройством СМИ: мотивировочная часть решений по российским атлетам будет опубликована до 25 марта Два участника Олимпиады пожизненно отстранены после обвинения в домогательствах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением6
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение