Керлингисты РФ одержали первую победу на Паралимпиаде

Российские керлингисты обыграли швейцарцев на Паралимпиаде

Российские спортсмены в Пхенчхане обыграли сборную Швейцарии в матче предварительного раунда турнира по керлингу на колясках среди смешанных команд, сообщает «МИР 24».

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу российских керлингистов.

Таким образом, паралимпийцы делят пятую позицию с командами Швейцарии и Великобритании. Четыре лучшие пройдут в следующий раунд.

В заключительном матче предварительного этапа российские паралимпийцы сыграют с командой Швеции.

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