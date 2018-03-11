Керлингисты РФ одержали первую победу на Паралимпиаде

Российские спортсмены в Пхенчхане обыграли сборную Швейцарии в матче предварительного раунда турнира по керлингу на колясках среди смешанных команд, сообщает «МИР 24».
Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу российских керлингистов.
Таким образом, паралимпийцы делят пятую позицию с командами Швейцарии и Великобритании. Четыре лучшие пройдут в следующий раунд.
В заключительном матче предварительного этапа российские паралимпийцы сыграют с командой Швеции.
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