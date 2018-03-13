Овчинникова потеряла память

Брат чемпионки России по горным лыжам Дарьи Овчинниковой , получившей травму во время соревнований и попавшей в реанимацию, заявил, что она потеряла память. Об этом сообщает издание «Новости ТВК».

22-летняя спортсменка получила травму 7 марта во время тестовых соревнований Зимней универсиады-2019 в Красноярске. По словам ее брата Алексея Овчинникова, о необходимости операции врачи заявили в тот же день. Однако сделать операцию можно было только после праздников, 12 марта, отмечают «Новости ТВК».

«Они там что, с ума посходили? Это же БСМП — то есть больница скорой помощи, рентген должен 24 часа работать», — возмущались в комментариях интернет-пользователи. Журналист Андрей Агафонов писал на своей странице в Facebook , что в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) на просьбу сделать девушке рентген доктор ответил, что «рентгена нет, предпраздничный день, все отдыхают».

«С 7 марта операцию Даше не делают, она лежит на растяжке в реанимации, родственников туда не пускают», — писал он. Агафонов утверждал, что на следующий день после этого спортсменка впала в кому.

«Врач предположил, что это просто шок. Мол, Даша просто не может поверить, что сломала ногу. А вечером к ней пришла ее подруга. Даша не смогла ее узнать», — заявил Алексей Овчинников. По данным «Новостей ТВК», перед операцией Овчинникову оставили в отделении травматологии БСМП. Брат спортсменки заявил, что на следующий день, 8 марта, ее состояние ухудшилось.

По его словам, спортсменка перестала узнавать знакомых людей, в тот же вечер ее реанимировали. Одиннадцатого марта мать сообщила молодому человеку, что его сестра пришла в сознание, но память у нее до сих пор не восстановилась.

11 марта представители БСМП рассказали « Комсомольской правде », что оперировать спортсменку пока противопоказано. Появившуюся в интернете информацию врачи назвали ложной.