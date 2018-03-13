Вопреки санкциям: медальный успех России на Паралимпиаде

Ирина Гуляева. Российские биатлонистки добыли в седьмой день Паралимпиады-2018 четыре медали. Дебютантка Игр Екатерина Румянцева завоевала свое третье золото Пхенчхана, став первой в гонке «стоя» на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Пятикратная паралимпийская чемпионка Анна Миленина уступила своей соотечественнице, взяв в этом забеге серебро, — третье для нее в Южной Корее. Кроме того, второе и третье место биатлонной гонки «сидя» завоевали Марта Зайнуллина

Российские паралимпийцы продолжают радовать серьезными успехами на Играх-2018 в Пхенчхане, даже несмотря на выступление в весьма усеченном составе и под нейтральным флагом. Напомним,

из-за временного отстранения Паралимпийского комитета России по причине допингового скандала в Южную Корею поехали только 30 отечественных паратлетов

с шестью ведущими (спортсменами, которые помогают бежать по трассе олимпийцам с нарушением зрения). Для сравнения: в Паралимпиаде в Сочи приняли участие 69 россиян.

Теперь же допуск к главным стартам четырехлетия не получили, например, все представители сильного пола из биатлона и лыжных гонок, среди которых значатся такие спортсмены, как шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков. Так что весь медальный план лег на плечи девушек — и они весьма неплохо справляются.

В седьмой соревновательный день Игр-2018, 13 марта, биатлонистка Екатерина Румянцева, для которой эта Паралимпиада является дебютной, завоевала свою третью золотую медаль Пхенчхана.

27-летняя россиянка финишировала первой в индивидуальной гонке на 10 км в классе «стоя», допустив на всех огневых рубежах лишь один промах и показав время 34 минуты 10 секунд. И это при том, что Екатерина попала в сборную России только в 2015 году без большого спортивного бэкграунда, по собственному желанию написав известному тренеру паралимпийских лыжников и биатлонистов Ирине Громовой

Как призналась наставница чемпионки, на очках ее подопечной пластырем заклеена реклама, а изнутри на нем написано «Рома» — видимо, в поддержку не допущенного до Игр Петушкова.

Ранее в Южной Корее Румянцева уже побеждала в биатлонной гонке на 6 км и в лыжной — на 15 км.

«Стабильность — признак мастерства, это моя 15-я медаль Паралимпиад, я счастлива. Но все-таки очень хочу золота на этих Играх, пусть звезды сойдутся — завтра спринт, я на Играх в Сочи его выиграла. Посмотрим, что будет здесь», — приводит ТАСС слова Милениной, сказанные сразу после гонки. Серебро этого забега «стоя» на 10 км тоже досталось россиянке — Анне Милениной, которая уже давно зарекомендовала себя, как претендент на самые высокие места. Спортсменка допустила на одну осечку больше, чем Румянцева, и финишировала второй, показав время 35 минут 30 секунд. Это ее третье серебро Игр-2018, а вообще Миленина является пятикратной паралимпийской чемпионкой.

«У Кати уже третье золото, она действительно сильна — молодец, работает, а мне есть к чему стремиться. Мне без разницы — своя соперница, не своя, мы в жизни все друзья, и с зарубежными спортсменками тоже. Мы все тренируемся, все стараемся. Думаю, что мне нужно добавлять и на дистанции, и в стрельбе, сегодня два промаха было», — подытожила паратлетка. Также спортсменка не обошла стороной достижение своей соотечественницы Румянцевой.

Бронзу в этом забеге завоевала украинка Людмила Ляшенко с двумя промахами (36:23,6 минуты).

В этот же день проходила индивидуальная гонка по биатлону на 10 км в классе «сидя», где нашим спортсменкам, к сожалению, не удалось подняться на высшую ступеньку пьедестала почета. Тем не менее серебро и бронза упали в копилку отечественной сборной. После победившей 46-летней немки Андреа Эскау второй финишировала Марта Зайнуллина, которой было жизненно необходимо завоевать медаль.

«Аня, теперь уже трехкратный серебряный призер Игр-2018, сказала мне перед стартом — медаль не выиграешь, в комнату не пущу. Как-то неохота было ночевать в коридоре», — призналась Зайнуллина. Как в шутку поведала россиянка уже после гонки, ее соседка по комнате, которая оказалась пятикратная паралимийская чемпионка Миленина, отказалась впускать ее в номер без награды.

«Сильные порывы ветра мешали на третьем рубеже, приходилось долго лежать, выцеливать, но все равно был один промах. В лыжной гонке я была четвертой, до пьедестала не хватило всего четыре секунды, было очень обидно. Сегодня собралась и получилось неплохо, трасса не самая сложная, но дышится здесь тяжеловато», — призналась паратлетка. Спортсменка отметила непростые погодные условия, в которых приходилось стрелять.

«Нам здесь не хватает наших ребят, но мы с ними постоянно на связи, у нас даже есть своя группа в мессенджере. Перед стартом ребята стараются выдерживать тишину, но после либо поздравляют, либо поддерживают. Мы с девочками все очень дружны, но за мальчиков переживаем». Также Зайнуллина рассказала, как спортсменки скучают по мужской паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону, которую в полном составе не допустили до соревнований:

«Трассу прошла нормально, хорошим ходом, мне самой понравилось, идется здесь хорошо. Но стрельба, конечно, не получилась — пять промахов, ветер помешал. Я не задумывалась о том, чтобы обойти американку Кендалл Гретч (которая в итоге заняла четвертое место. — «Газета.Ru»), то выигрывала у нее, то проигрывала, на спусках она была маневреннее», — проанализировала Гуляева. Бронза гонки в классе «сидя» на 10 км досталась россиянке Ирине Гуляевой, даже несмотря на целых пять промахов на четырех огневых рубежах.

На данный момент сборная России, несмотря на отсутствие многих лидеров, занимает третье место в неофициальном командном зачете Паралимпиады.

На счету отечественных спортсменов четыре золотых, пять серебряных и две бронзовых награды.