Восьмикратного чемпиона ОИ хотели заманить в Беларусь

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Бьорндален отказался выступать на Олимпиаде-2018 в составе сборной Беларуси 

LiveSport.Ru 13 марта 2018
Фото: Reuters
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален мог выступить на Олимпиаде-2018 в составе сборной Беларуси, однако отказался от такого варианта.
Об этом Бьорндален рассказал в интервью TV2, передает «Спорт-Экспресс».
«Теоретически это можно было сделать. Я ответил: "Спасибо, но нет". Думаю, я поступил правильно. Это было взвешенное решение. Я много думал, правильно это или нет. Я находился в хорошей форме, поэтому вопрос был сложным.
Но я норвежец, и мне было бы сложно выходить на стадион в форме сборной Беларуси. Не думаю, что это было бы правильно. Поэтому считаю, что поступил верно», — сказал Бьорндален.
«МОК был готов разрешить мне выступать за Беларусь. Но я не хочу говорить о том, насколько далеко заходили разговоры об этом. У меня было столько прекрасных гонок за Норвегию, поэтому я подумал, что нехорошо было бы выступать за другую страну», — добавил норвежец.
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Напомним, 44-летний Бьорндален не сумел пробиться в состав сборной Норвегии и поехал на ОИ-2018 в качестве тренера белорусской сборной.
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