Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума

Серебряная медалиста Олимпийских игр в Пхенчхане кореянка Ким Бо Рым госпитализирована с психическим расстройством. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на южнокорейские СМИ.

25-летней конькобежке диагностировали тревожный невроз, такой же диагноз поставили и матери спортсменки. Обеих женщин госпитализировали.

Ким Бо Рым завоевала серебро в конькобежном масс-старте. После неудачного выступления в командной гонке спортсменка выступила с обвинениями в адрес партнеров по команде, после чего 600 тысяч человек в Южной Кореи подписали петицию с требованием исключить Ким Бо Рым из сборной.

Во время проживания в Олимпийской деревне девушка начала бояться людей.