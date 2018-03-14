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Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума
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Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума 

Рамблер 14 марта 2018
Фото: Reuters
Серебряная медалиста Олимпийских игр в Пхенчхане кореянка Ким Бо Рым госпитализирована с психическим расстройством. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на южнокорейские СМИ.
25-летней конькобежке диагностировали тревожный невроз, такой же диагноз поставили и матери спортсменки. Обеих женщин госпитализировали.
Ким Бо Рым завоевала серебро в конькобежном масс-старте. После неудачного выступления в командной гонке спортсменка выступила с обвинениями в адрес партнеров по команде, после чего 600 тысяч человек в Южной Кореи подписали петицию с требованием исключить Ким Бо Рым из сборной.
Во время проживания в Олимпийской деревне девушка начала бояться людей.
 Ещё 13 источников 
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