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Призер ОИ-2018 Буров и его тренер получат квартиры
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Призер ОИ-2018 фристайлист Буров и его тренер получат квартиры 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: ТАСС
Бронзовому призеру Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане фристайлисту Илье Бурову и его тренеру Александру Понгильскому будут подарены квартиры. Об этом сообщается на портале органов государственной власти Ярославской области.
Буров на Олимпиаде в Южной Корее завоевал бронзу в акробатике.
"Вы знаете, что в трудных условиях психологического давления они достойно представляли нашу страну на Олимпиаде в Корее, а фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Поэтому я подписал указ о награждении участников Олимпиады от Ярославской области и их наставников. Я хочу поблагодарить наших ребят за мужество и волю к победе".
Отмечается, что покупка жилья для Бурова и его тренера будет профинансирована из внебюджетных источников, за счет средств благотворительного фонда "Центр социальных инициатив Ярославской области". Также Буров и Понгильский удостоены медалей "За труды во благо земли Ярославской".
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