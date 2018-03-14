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Еще один призер ОИ-2018 продаст подаренный BMW
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Еще один призер Олимпиады-2018 продаст подаренный BMW 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российский фристайлист Илья Буров выставил на продажу автомобиль BMW модели X4, полученный за бронзовую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агенства, машина 26-летнего спортсмена выставлена в ярославском автосалоне. Ее стоимость составляет четыре миллиона рублей.
«Это "олимпийская" машина, подаренная за медаль», — подтвердили в Ярославле.
3 марта на сайте auto.ru был выставлен на продажу белый BMW X4. В объявлении написано, что это призовая машина, полученная за медаль на Олимпийских играх.
Обладатели золотых наград Игр-2018 получили по BMW X5, серебряные и бронзовые призеры стали хозяевами BMW X4. Всего ключи от новых автомобилей получили 46 олимпийцев.
Дарить машины российским призерам Олимпиад начали после Игр 2006 года. По окончании Олимпиады-2016 чемпионы получили по BMW X6, серебряные призеры — X4, бронзовые — X3. Призерам Игр в Сочи презентовали внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK.
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