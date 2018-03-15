Болельщики пронесли флаг РФ на Паралимпиаду

МПК: вопрос о российском флаге у болельщиков на Паралимпиаде к оргкомитету Игр

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс прокомментировал факт демонстрации российского флага болельщиками на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. «Это правила Паралимпиады-2018, мы всегда были ясны в этом вопросе. Флаги стран, которые не участвуют в Играх, не могут демонстрироваться, будь это российский флаг, флаг Ямайки или «Лидса». Это вопрос для оргкомитета», — приводит слова Спенса РИА Новости. Российские паралимпийцы участвуют в Играх в нейтральном статусе из-за отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР). Ранее первый вице-президент ПКР Рожков заявил, что все допинг-пробы российских паралимпийцев являются чистыми.