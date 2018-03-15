Ещё
Болельщики пронесли флаг РФ на Паралимпиаду
Далее:
Читайте также:
Ещё

МПК: вопрос о российском флаге у болельщиков на Паралимпиаде к оргкомитету Игр 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс прокомментировал факт демонстрации российского флага болельщиками на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
«Это правила Паралимпиады-2018, мы всегда были ясны в этом вопросе. Флаги стран, которые не участвуют в Играх, не могут демонстрироваться, будь это российский флаг, флаг Ямайки или «Лидса». Это вопрос для оргкомитета», — приводит слова Спенса РИА Новости.
Российские паралимпийцы участвуют в Играх в нейтральном статусе из-за отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР).
Ранее первый вице-президент ПКР Рожков заявил, что все допинг-пробы российских паралимпийцев являются чистыми.
RT на русском: последние новости
Южнокорейская конькобежка госпитализирована с психическим расстройством после ОИ-2018 СМИ: CAS опубликует мотивировочную часть решений по российским спортсменам до 25 марта Министр спорта Украины: мы не будем финансировать спортсменов, которые хотят выступать в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением6
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение