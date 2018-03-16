Ещё
CAS раскроет мотивы недопуска спортсменов из РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: CAS опубликует мотивировочную часть решений по российским спортсменам до 25 марта 

RT на русском 15 часов назад
Фото: EPA
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликует мотивировочную часть решений по апелляциям 39 российских спортсменов до 25 марта. Об этом сообщает Inside the Games.
Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал 43 российских спортсменов из-за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции в CAS подали 42 атлета, 28 из которых были полностью оправданы, 11 — частично. Дела трёх биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой ещё не рассматривались.
Ранее сообщалось, что CAS оправдал менеджера IAAF Гарнье по делу о сокрытии допинг-проб российских спортсменов.
RT на русском: последние новости
Южнокорейская конькобежка госпитализирована с психическим расстройством после ОИ-2018 Министр спорта Украины: мы не будем финансировать спортсменов, которые хотят выступать в России Министр спорта Колобков поздравил российских паралимпийцев с медалями, завоёванными в Пхёнчхане
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение