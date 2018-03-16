CAS раскроет мотивы недопуска спортсменов из РФ

СМИ: CAS опубликует мотивировочную часть решений по российским спортсменам до 25 марта

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликует мотивировочную часть решений по апелляциям 39 российских спортсменов до 25 марта. Об этом сообщает Inside the Games.

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал 43 российских спортсменов из-за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции в CAS подали 42 атлета, 28 из которых были полностью оправданы, 11 — частично. Дела трёх биатлонисток Ольги Зайцевой , Ольги Вилухиной и Яны Романовой ещё не рассматривались.

Ранее сообщалось, что CAS оправдал менеджера IAAF Гарнье по делу о сокрытии допинг-проб российских спортсменов.