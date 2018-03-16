Россия следует за США в медальном зачете Паралимпиады

США упрочили лидерство в медальном зачете Паралимпиады, Россия — вторая

Сборная США увеличила отрыв в медальном зачете Паралимпиады-2018. 16 марта американцы завоевали три золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль в сноуборде, а также два серебра в биатлоне. Всего на их счету 30 наград (11 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых).

Сборная России, выступающая под нейтральным флагом, занимает второе место. В женском биатлоне россиянки взяли два золота и одно серебро. Всего на счету россии 8 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали.

Третьей в зачете идет Германия (6 — 7 — 2).