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Россия следует за США в медальном зачете Паралимпиады
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США упрочили лидерство в медальном зачете Паралимпиады, Россия — вторая 

Спорт-Экспресс 16 марта 2018
Фото: ТАСС
Сборная США увеличила отрыв в медальном зачете Паралимпиады-2018. 16 марта американцы завоевали три золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль в сноуборде, а также два серебра в биатлоне. Всего на их счету 30 наград (11 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых).
Сборная России, выступающая под нейтральным флагом, занимает второе место. В женском биатлоне россиянки взяли два золота и одно серебро. Всего на счету россии 8 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали.
Третьей в зачете идет Германия (6 — 7 — 2).
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