Украинцы «бойкотировали» Универсиаду-2019

Украинские спортсмены не поедут на зимнюю Универсиаду-2019 в РФ

"На Универсиаду в Красноярск точно никто не поедет. Может, кто-то отправится под каким-то нейтральным флагом, но потом будем разбираться с этими спортсменами. С чемпионатом [мира] по боксу [в 2019 году] в Сочи будем решать", — цитирует Жданова в пятницу издание "Левый берег". Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что украинские спортсмены пропустят зимнюю Универсиаду-2019, проведение которой запланировано со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске.

При этом министр признал, что в связи с неучастием в соревнованиях в дальнейшем у Украины могут возникнуть проблемы.

"Я знаю и докладывал руководству страны о том, что есть такие проблемы — лицензии на Токио-2020 [летние Олимпийские игры]. Будем думать, решать, договариваться с международными федерациями. Есть какие-то компромиссные механизмы, хотелось бы, чтобы международное спортивное сообщество нас услышало", — отметил Жданов.

Министр также заявил, что профильное министерство не будет финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в России.

"Я не буду подписывать приказы про их участие. Эти соревнования не будут включены в единый соревновательный план, они не будут официальными. Но если они [спортсмены] поедут, то будем разбираться. Если они и поедут, то не за государственные средства, и это не будут члены национальной сборной", — акцентировал внимание спортивный функционер.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на этой неделе подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. В тексте документа, который опубликовал Жданов в "Фейсбуке", говорится о запрете на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины. Спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

В 2018 году на территории России, помимо чемпионата мира по футболу (14 июня — 15 июля) и этапа Кубка мира по биатлону (22-25 марта), пройдут еще несколько международных соревнований: чемпионат Европы по борьбе (30 апреля — 6 мая), чемпионат мира по хоккею среди юниоров (19-29 апреля), чемпионат мира по боксу среди студентов (2-7 сентября), а также турниры в Москве под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов— профессионалов (ATP).