Путин вручил награды призёрам Паралимпиады-2018

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с российскими спортсменами — победителями и призёрами XII зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея) и вручил им государственные награды. В Пхёнчхане паралимпийцы из России, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 24 медали: 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград. В общекомандном зачёте российская сборная заняла второе место.
В частности, Ордёном почёта были награждены двукратный серебряный призёр Игр-2018 по лыжным гонкам и биатлону Екатерина Румянцева, трёхкратный серебряный и бронзовый призёр по лыжным гонкам и биатлону Михалина Лысова, трёхкратный серебряный призёр по лыжным гонкам и биатлону Анна Миленина, серебряный призёр по горнолыжному спорту Алексей Бугаев.
Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени награждены серебряный и двукратный бронзовый призёр Игр-2018 по лыжным гонкам Марта Зайнуллина, а также двукратный бронзовый призер по горнолыжному спорту Валерий Редкозубов.