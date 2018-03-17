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Сноубордистка Заварзина стала второй на этапе КМ
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Сноубордистка Заварзина стала второй на этапе КМ в Винтерберге 

RT на русском 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Алёна Заварзина стала серебряным призёром этапа Кубка мира по сноуборду в немецком Винтерберге в параллельном слаломе. В финале, 28 летняя россиянка, уступила 0,11 секунды немке Селине Йорг.
Тройку призёров замкнула швейцарка Жюли Цогг, опередившая в заезде за бронзу представительницу Польши Александру Крол.
Екатерина Тудегешева не смогла преодолеть стадию 1/4 финала, а Наталья Соболева и Елизавета Салихова — в 1/8 финала.
Ранее стало известно, что Российские сноубордисты пропустят заключительный этап Кубка мира по биг-эйру в Канаде
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