Выступления российских паралимпийцев высоко оценили

В ОКР оценили выступление российский паралимпийцев в Пхёнчхане

«Конечно, мы следим за соревнованиями, в понедельник будем встречать спортсменов. Та команда, которая поехала на Паралимпийские игры, показывает достойный результат. Будем поздравлять их обязательно», — приводит слова Левитина ТАСС. Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин оценил выступление российских паралимпийцев на Играх 2018 года в Пхёнчхане.

В настоящий момент российские атлеы занимают второе место в медальном зачёте Паралимпиады. В их активе 24 медали.

Игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб определил состав российских лыжниц на эстафеты в рамках Паралимпиады.