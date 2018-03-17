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Выступления российских паралимпийцев высоко оценили
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В ОКР оценили выступление российский паралимпийцев в Пхёнчхане 

RT на русском 14 часов назад
Фото: EPA
Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин оценил выступление российских паралимпийцев на Играх 2018 года в Пхёнчхане.
«Конечно, мы следим за соревнованиями, в понедельник будем встречать спортсменов. Та команда, которая поехала на Паралимпийские игры, показывает достойный результат. Будем поздравлять их обязательно», — приводит слова Левитина ТАСС.
В настоящий момент российские атлеы занимают второе место в медальном зачёте Паралимпиады. В их активе 24 медали.
Игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб определил состав российских лыжниц на эстафеты в рамках Паралимпиады.
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