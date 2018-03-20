«Российский спорт держат в заложниках»

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился мнением о том, что признание выводов комиссии Ричарда Макларена о якобы существовавшей в стране системе поддержки допинга является критерием для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Паралимпийского комитета России (ПКР).
«Если от нас требуют признания доклада Макларена, это говорит о том, что никаких доказательств нет. Получается, что реальные доказательства подменяются требованиями», — цитирует Колобкова ТАСС.
Он отметил, что происходит подмена понятий, в результате которой в заложниках находится весь российский спорт.
«Когда оправдали 28 наших спортсменов, решение выносилось независимым судом, это был полноценный юридический процесс. Решение говорит само за себя, они оправданы», — подчеркнул Колобков.
Ранее Колобков рассказал о реакции международных федераций относительно ситуаций с Крушельницким и Сергеевой.