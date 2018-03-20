«Российский спорт держат в заложниках»

«Когда оправдали 28 наших спортсменов, решение выносилось независимым судом, это был полноценный юридический процесс. Решение говорит само за себя, они оправданы», — подчеркнул Колобков.

Он отметил, что происходит подмена понятий, в результате которой в заложниках находится весь российский спорт.