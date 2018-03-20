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Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады
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Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Минспорта РФ Павел Колобков заявил, что российские паралимпийцы, завоевавшие «золото» на Играх-2018, получили по четыре миллиона рублей в качестве премии. Об этом сообщает Life.
По словам Колобкова, размер премии за серебряную медаль Паралимпиады-2018 составил 2,5 миллиона рублей, за «бронзу» — 1,7 миллиона рублей.
Министр подчеркнул, что собственные премии спортсменам выделят регионы и Фонд поддержки паралимпийцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле награды призерам и победителям Паралимпийских игр-2018. Спортсменов наградили Орденом почета и медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней.
Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до участия в Играх всего 30 атлетов и шестерых ведущих, однако россиянам удалось подняться на второе место в командном зачете. Российская команда завоевала в Пхёнчхане 24 медали: восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.
Паралимпиада-2018 проходила с 9 по 18 марта в Южной Корее. Российские паралимпийцы выступали на этих Играх под нейтральным флагом.
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