Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады

Глава Минспорта РФ Павел Колобков заявил, что российские паралимпийцы, завоевавшие «золото» на Играх-2018, получили по четыре миллиона рублей в качестве премии. Об этом сообщает Life.

По словам Колобкова, размер премии за серебряную медаль Паралимпиады-2018 составил 2,5 миллиона рублей, за «бронзу» — 1,7 миллиона рублей.

Министр подчеркнул, что собственные премии спортсменам выделят регионы и Фонд поддержки паралимпийцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле награды призерам и победителям Паралимпийских игр-2018. Спортсменов наградили Орденом почета и медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней.

Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до участия в Играх всего 30 атлетов и шестерых ведущих, однако россиянам удалось подняться на второе место в командном зачете. Российская команда завоевала в Пхёнчхане 24 медали: восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.

Паралимпиада-2018 проходила с 9 по 18 марта в Южной Корее. Российские паралимпийцы выступали на этих Играх под нейтральным флагом.