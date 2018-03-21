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Россию призвали защищать информаторов WADA
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Россию призвали защищать информаторов WADA 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Заместитель генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Роб Келер дал российскому правительству указание, как нужно действовать в отношении информаторов организации. Об этом сообщает ТАСС.
«Правительство России должно взять на себя обязательство по защите информаторов», — заявил Келер на ежегодном симпозиуме WADA, где обсуждалась проблема восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Ранее 21 марта глава WADA Крейг Риди отметил прогресс российской стороны в восстановлении РУСАДА. Тем не менее, функционер подчеркнул, что организацию не устраивают темпы работы коллег из России по решению данного вопроса. В частности, он отметил, что Россия до сих пор не признала существование во время Олимпийских Игр в Сочи государственной допинговой программы и не предоставила пробы с Игр, находящиеся в Московской антидопинговой лаборатории.
Наряду с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, информаторами WADA являются проживающая в США российская легкоатлетка Юлия Степанова и ее супруг, бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов.
В ноябре 2017 года WADA отказалась восстанавливать в правах РУСАДА. Деятельность российской организации была приостановлена в ноябре 2015 года.
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