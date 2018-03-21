WADA назвало два последних условия для России

По словам Риди, российской стороне осталось выполнить только два условия.

Глава WADA подчеркнул, что организация ждет от России «признания систематических злоупотреблений по нарушению антидопинговых правил», о которых сообщала комиссия Ричарда Макларена . Такое же требование выдвинуто в отношении доклада комиссии Самуэля Шмида . Международный олимпийский комитет (МОК) руководствовался докладом Шмида, когда принимал решение об отстранении сборной РФ от Олимпиады-2018.

По словам Риди, «настало время получить ответы», на эти вопросы. «Иначе все „чистые“ атлеты мира не будут уверены в том, что ситуация в России поменяется», — сказал он.

Риди отметил, что в Пхёнчхане представители WADA «призвали российское спортивное руководство к сотрудничеству», а также четыре раза обратились в Следственный комитет (РФ). Глава агентства утверждает, что ответа из России они пока не получили.

Он подчеркнул, что после решения этих вопросов «Россия получит эффективную антидопинговую систему».

«Мы приветствуем независимое РУСАДА в нашей системе, но выражаем сожаление, что работа по восстановлению соответствия идет так долго», — отметил Риди.

По его словам, все остальные условия из дорожной карты по восстановлению членства РУСАДА в WADA Россия выполнила.

В ноябре 2015 года WADA вынесло решение о несоответствии РУСАДА своему кодексу. По итогам доклада Макларена о допинге в российском спорте МОК создал комиссию Шмида для расследования обвинений.