Отченаш встал на сторону России в допинговом скандале

Словацкий биатлонист Мартин Отченаш рассказал о том, почему он поддерживает российских спортсменов, которых коснулся допинг-скандал. Слова атлета приводит Sport24.

«Потому что все разговоры относительно допинговых проблем ведутся только о России. Это нечестно. Правильно было бы говорить обо всех странах, где есть проблемы с допингом», — уверен Отченаш.

Спортсмен прокомментировал и ситуацию вокруг бойкота рядом сборных этапа кубка мира по биатлону в Тюмени.

«Пусть делают, что хотят. Мое мнение, что не нужно мешать политику в спорт. Ситуация получается сложная, ее нужно решать», — заявил биатлонист.

Из-за допингового скандала сборная России на Олимпиаде в Пхенчхане была представлена в усеченном составе и вынуждена была выступать под нейтральным олимпийским флагом вместо российского. Ряд ведущих биатлонистов, в частности лидер национальной команды Антон Шипулин , не получили приглашения на Игры от Международного олимпийского комитета. Команда не сумела выиграть ни одной медали на турнире.

Также на фоне разбирательств биатлонные сборные США, Чехии, а также Украины выступили с бойкотом российских этапов Кубка мира и Кубка Международной федерации биатлона (IBU).

Отченаш участвовал на Олимпиадах в Турине и в Сочи. В активе словака — три золотых медали на этапах Кубка мира по биатлону. Спортсмен женат на украинской биатлонистке Наталье Бурдыге.