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Россию лишат всех международных соревнований
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WADA лишит Россию всех международных соревнований 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агенства (WADA) Джонатан Тэйлор рассказал о новых мерах организации в отношении российского спорта. Его слова приводит ТАСС.
«Россия проведет те соревнования, которые она уже получила. Что касается новых турниров, то новые правила соответствия не вносят никаких изменений. Мы будем делать все возможное, чтобы Россия их не получила. Но, как и при текущих правилах, полностью исключать получения Россией международных стартов в будущем нельзя», — заявил Тэйлор.
WADA отказалась восстанавливать в правах РУСАДА в ноябре 2017 года. Препятствиями в восстановлении РУСАДА являются непризнание российской стороной функционировавшей в стране во время Олимпиады в Сочи государственной допинговой системы и отказ в выдаче проб с Игр-2014, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории. Деятельность российской организации была приостановлена в ноябре 2015 года.
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