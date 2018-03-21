Россию лишат всех международных соревнований

WADA отказалась восстанавливать в правах РУСАДА в ноябре 2017 года. Препятствиями в восстановлении РУСАДА являются непризнание российской стороной функционировавшей в стране во время Олимпиады в Сочи государственной допинговой системы и отказ в выдаче проб с Игр-2014, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории. Деятельность российской организации была приостановлена в ноябре 2015 года.