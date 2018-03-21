Ещё
WADA нашло новые нарушения у россиян
Далее:
Читайте также:
Ещё

WADA нашло новые нарушения у россиян 

Рамблер 21 марта 2018
Фото: Reuters
Россияне вновь нарушили допинговые правила. Об этом, как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Inside the Games, заявил руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентства Гюнтер Юнгер.
По его словам, WADA обнаружило более 60 новых случаев применения российскими спортсменами запрещенных препаратов, в том числе «по стероидным профилям».
Юнгер отметил, что информация уже направлена международным спортивным федерациям, которые рассмотрят ее и, возможно, инициируют расследование. Также он подчеркнул, что WADA «проследит» за каждым обнаруженным нарушением россиян.
«Информация достаточно весомая», — полагает чиновник.
Кроме того, он упомянул, что у WADA и федераций может возникнуть «юридическая проблема», так как в их распоряжении имеются лишь копии проб атлетов из России, потому что оригиналы были утрачены «из-за нарушения порядка хранения».
Глава WADA Крейг Риди в свою очередь подчеркнул, что агентство может обратиться в Спортивный арбитражный суд, если федерации откажутся рассматривать дела россиян.
 Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас8
«Она ворвалась как смерч»1
WADA разнесло МОК53
Украинка смирилась с поездкой на КМ в Россию
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение