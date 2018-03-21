WADA нашло новые нарушения у россиян

Гюнтер Юнгер. Россияне вновь нарушили допинговые правила. Об этом, как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Inside the Games, заявил руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентства

По его словам, WADA обнаружило более 60 новых случаев применения российскими спортсменами запрещенных препаратов, в том числе «по стероидным профилям».

Юнгер отметил, что информация уже направлена международным спортивным федерациям, которые рассмотрят ее и, возможно, инициируют расследование. Также он подчеркнул, что WADA «проследит» за каждым обнаруженным нарушением россиян.

«Информация достаточно весомая», — полагает чиновник.

Кроме того, он упомянул, что у WADA и федераций может возникнуть «юридическая проблема», так как в их распоряжении имеются лишь копии проб атлетов из России, потому что оригиналы были утрачены «из-за нарушения порядка хранения».