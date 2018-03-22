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Российские керлингистки уступили канадкам на ЧМ
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Российские керлингистки уступили канадкам на чемпионате мира 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В канадском городе Норт-Бэй продолжается чемпионат мира по керлингу среди женщин. Сборная России потерпела третье поражение в предварительном раунде. В девятом туре россиянки потерпели поражение от команды Канады со счетом 7:8.
За сборную России встречу проводили Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Анна Сидорова (запасная). В турнирной таблице первой идет команда Канады, одержавшая девять побед в девяти играх. Российские керлингистки занимают четвертое место (шесть побед и три поражения). В следующей игре российская команда встретится с командой Швеции.
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