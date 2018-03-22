Мутко: никаких дырок в Сочи не было

Мутко: никаких дырок в стенках не было на ОИ в Сочи

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что никакого государственного сговора по поддержки системы допинга на Олимпийских играх 2018 года в Сочи не было. «Никакого сговора не было», — приводит слова Мутко «Чемпионат». «Никаких дырок, уже и Следственный комитет сделал соответствующее заявление. Ничего из того, что утверждает Родченков, в Сочи не было. Олимпиада выиграна по всем правилам», — заявил Мутко. Он также опроверг высказывание бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о наличии отверстий в стенах для манипуляций с допинг-пробами на Играх в Сочи. Ранее вице-премьер пообещал отстаивать интересы российских спортсменов, которых не допускают к международным соревнованиям.