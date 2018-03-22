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WADA разнесло МОК
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WADA разнесло МОК 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) из-за недопуска чистых российских спортсменов к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.
Хеллеланд назвала слушания дел российских атлетов «запутанными».
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«Чистым спортсменам нужна ясность правил, понимание последствий. Они заслуживают открытых и прозрачных слушаний, на которых принимаются важнейшие решения. Я согласна со спортсменами, что слушания, проходившие до старта, во время и после зимних Олимпийских игр, были запутанными», — сказала вице-президент WADA и выразила надежду, что в дальнейшем такие ситуации не повторятся.
По ее словам, спортивные руководители должны осознавать негативные последствия подобных ситуаций.
«Они подрывают доверие ко всему антидопинговому сообществу», — заключила Хеллеланд.
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