В США назвали героем Родченкова

Родченкова на встрече в конгрессе США назвали героем

На заседании информатор WADA сидел в солнцезащитных очках и маске.

На встречу он пришел в маске и темных очках. Во время заседания Родченков увиделся с сенаторами Беном Кардином и Кори Гарднером, а также с членом палаты представителей Шейлой Джексон-Ли. Об этом пишет Inside The Games.

Стороны обсудили вопросы коррупции в международных спортивных федерациях, роль американцев в борьбе с допингом. Родченков поделился своим мнением об угрозе, которую Россия якобы может представлять для США.

Кардин восхитился «храбростью Родченкова», который, по мнению сенатора, вынужден опасаться за свою жизнь и носить маску.