Семен Елистратов: На Олимпиаде в Пекине я буду в самом соку

«Последние два года в связи с определенными обстоятельствами ничего наперед не загадываю, — приводит «RT на русском» слова Елистратова. — Это бессмысленно, потому что в жизни есть взлеты и падения, и это абсолютно нормально. Олимпийский чемпион Семен Елистратов высказался о планах выступить на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Если все сложится и получится, то постараюсь осилить еще один четырёхлетний цикл. Конечно же, хочется вновь подняться на олимпийский пьедестал. Но загадывать не буду. На Олимпиаде в Пекине мне будет 31 год. Думаю, я буду в самом соку».

Напомним, в 2014 году в Сочи Елистратов стал олимпийским чемпионом в эстафете, а в 2018 году в Пхенчхане — завоевал бронзу на дистанции 1500 метров.