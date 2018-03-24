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Елистратов: На Олимпиаде в Пекине я буду в самом соку
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Семен Елистратов: На Олимпиаде в Пекине я буду в самом соку 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион Семен Елистратов высказался о планах выступить на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
«Последние два года в связи с определенными обстоятельствами ничего наперед не загадываю, — приводит «RT на русском» слова Елистратова. — Это бессмысленно, потому что в жизни есть взлеты и падения, и это абсолютно нормально.
Если все сложится и получится, то постараюсь осилить еще один четырёхлетний цикл. Конечно же, хочется вновь подняться на олимпийский пьедестал. Но загадывать не буду. На Олимпиаде в Пекине мне будет 31 год. Думаю, я буду в самом соку».
Напомним, в 2014 году в Сочи Елистратов стал олимпийским чемпионом в эстафете, а в 2018 году в Пхенчхане — завоевал бронзу на дистанции 1500 метров.
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