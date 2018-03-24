Кулижников считает, что смог бы побороться за медали ОИ

Не допущенный до ОИ конькобежец Кулижников считает, что смог бы побороться за медали Игр

Российский конькобежец Павел Кулижников , который не был приглашен на Олимпиаду в Пхёнчхане, смог бы побороться за призовые места на Играх. Об этом он заявил журналистам.

Наталья Воронина и Ангелина Голикова. "Олимпиаду не смотрел, видел только результаты, они обычные, будничные, никто меня не удивил так, чтобы я себе сказал, что так не смогу. Конечно, у меня были силы посоревноваться на равных. Ситуация с недопуском уже как-то отпустила, стало полегче. На Играх могли бы бежать и быстрее. Я так четыре раза за два года бегал, как победитель прошедшей Олимпиады", — заявил Кулижников. "Желания все бросить не было, это моя работа, я здесь надолго, пока что-то не случится. Эмоционально я бодр, готовлюсь к следующему сезону и надеюсь, что такого, как в этом году, больше не повторится", — добавил он. На Олимпиаде в Пхёнчхане выступили трое российских конькобежцев — Сергей Трофимов Ольга Граф , получившая приглашение от Международного олимпийского комитета, от участия в Играх отказалась. Кулижников, как и другие лидеры национальной команды, приглашения на ОИ не получил.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Дважды он выигрывал Кубок мира на дистанции 500 м (2014/2015, 2015/2016) и один раз на дистанции 1000 м (2014/2015). Кулижников является действующими обладателем мирового рекорда на 500 м (33,98).