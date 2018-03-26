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Ан и Елистратов примут участие в чемпионате России
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Ан и Елистратов примут участие в чемпионате России по шорт-треку в Санкт-Петербурге 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, который не был приглашен Международным олимпийским комитетом (МОК) на ОИ в Пхёнчхане, а также бронзовый призер Игр-2018 Семен Елистратов выступят на чемпионате России по шорт-треку. Об этом ТАСС заявила исполнительный директор Союза конькобежцев России Ирина Слаутина.
Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 29 марта по 1 апреля.
"В турнире примут участие все сильнейшие отечественные шорт-трекисты, включая, конечно, [Виктора] Ана и участников прошедшей Олимпиады. Надеемся на то, что спортсмены покажут высокие результаты", — сказала Слаутина.
Из-за отстранения Олимпийского комитета России отечественные спортсмены принимали участие в Играх-2018 в нейтральном статусе и по специальному приглашению МОК. Возможность выступить в Пхёнчхане получили семеро шорт— трекистов — Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова и Эмина Малагич. Елистратов стал бронзовым призером Игр на дистанции 1500 м.
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