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В организме россиянина нашли следы «коктейля Родченкова»
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МОК нашел в организме россиянина следы «коктейля Родченкова» 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте опубликовал мотивировочную часть по делу российского бобслеиста Максима Белугина, который был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.
Отмечается, что перепроверка допинг-пробы, которую Белугин сдал на Играх в Сочи, выявила наличие в его организме следы анаболических стероидов, которые входили в состав так называемого коктейля «Дюшес» — смеси запрещенных веществ и элитного алкоголя, который якобы изобрел бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
Россиянин не смог объяснить, как в его организм попали указанные препараты. При этом он заверил, что намеренно допинг не принимал.
В 2016 году бывший глава Московской антидопинговой лаборатории переехал в США. В интервью изданию The New York Times он рассказал о якобы имевшем место использовании российскими атлетами запрещенных препаратов на Играх в Сочи и функционировании в России допинг-системы под контролем государства, после чего стал информатором WADA.
После этого последовало расследование независимых комиссий МОК, в результате которой был отстранен ряд российских спортсменов, позднее их оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS).
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