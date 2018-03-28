Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс продолжит выступать до Олимпиады-2022

Скелетонист Мартинс Дукурс принял решение не завершать спортивную карьеру и продолжит выступать до Олимпийских игр 2022 года. Слова латвийского спортсмена приводит sportacenters.com.

"Конечно, Пхёнчхан не был тем, к чему я стремился в течение четырех лет, — сказал спортсмен. — Я не хочу так завершить карьеру. Мы должны встретиться со сборной Латвии и решить, в каком направлении мы хотим работать". На Олимпийских играх в Пхёнчхане Дукурс занял четвертое место.