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Дукурс продолжит выступать до Олимпиады-2022
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Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс продолжит выступать до Олимпиады-2022 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Скелетонист Мартинс Дукурс принял решение не завершать спортивную карьеру и продолжит выступать до Олимпийских игр 2022 года. Слова латвийского спортсмена приводит sportacenters.com.
На Олимпийских играх в Пхёнчхане Дукурс занял четвертое место.
"Конечно, Пхёнчхан не был тем, к чему я стремился в течение четырех лет, — сказал спортсмен. — Я не хочу так завершить карьеру. Мы должны встретиться со сборной Латвии и решить, в каком направлении мы хотим работать".
33-летний скелетонист является пятикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы. На Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году он выиграл серебро, на Играх-2014 в Сочи также стал вторым, уступив первенство россиянину Александру Третьякову.
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