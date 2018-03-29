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Россиян попросили не ездить в США
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Россиян попросили не ездить в США 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российским спортсменам необходимо отказаться от поездок в США на соревнования. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
«После такого инцидента с визами я думаю, что не надо российским спортсменам вообще ездить на соревнования в США. Значит, нашим спортсменам надо планировать календарь на сезон без учета турниров в США, то есть самим уже не ездить туда», — цитирует Роднину РИА «Новости».
По ее словам, борьба против России развернулась «по всем фронтам».
«Нас давят со всех сторон. Не могут в прямой конкуренции, начинают такими способами. Они отыгрываются на всех — на дипломатах, на спортсменах, на журналистах. Борьба против нас идет по всем фронтам. Спорт никогда особенно не был вне политики. Только раньше все это было более-менее в рамках, а теперь уже и рамок нет», — сказала Роднина.
Напомним, накануне стало известно, что посольство США в Москве отказалось проводить собеседования с членами российской сборной по борьбе для получения американской визы. Спортсмены должны были принять участие в Кубке мира, который пройдет с 5 по 9 апреля в Айова-Сити.
 Ещё 2 источника 
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