Россиян попросили не ездить в США

«После такого инцидента с визами я думаю, что не надо российским спортсменам вообще ездить на соревнования в США. Значит, нашим спортсменам надо планировать календарь на сезон без учета турниров в США, то есть самим уже не ездить туда», — цитирует Роднину РИА «Новости».

По ее словам, борьба против России развернулась «по всем фронтам».

«Нас давят со всех сторон. Не могут в прямой конкуренции, начинают такими способами. Они отыгрываются на всех — на дипломатах, на спортсменах, на журналистах. Борьба против нас идет по всем фронтам. Спорт никогда особенно не был вне политики. Только раньше все это было более-менее в рамках, а теперь уже и рамок нет», — сказала Роднина.

Напомним, накануне стало известно, что посольство США в Москве отказалось проводить собеседования с членами российской сборной по борьбе для получения американской визы. Спортсмены должны были принять участие в Кубке мира, который пройдет с 5 по 9 апреля в Айова-Сити.