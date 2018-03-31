Бородулина победила на ЧР по шорт-треку

Двукратная чемпионка Европы по шорт-треку Татьяна Бородулина победила на дистанции 1500 метров на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Второе место заняла Екатерина Константинова, а замкнула тройку призёров Екатерина Ефременкова.
Отметим, что в рамках чемпионата России также проходят соревнования для спортсменов, не допущенных до участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Бородулина не получила от МОК приглашение на Игры, а Константинова и Ефременкова в Пхёнчхане выступали, но медали завоевать не смогли.
Шорт-трек. Чемпионат России. Санкт-Петербург
Женщины. 1500 м 1. Татьяна Бородулина.
2. Екатерина Константинова.
3. Екатерина Ефременкова.