Бородулина победила на ЧР по шорт-треку на дистанции 1500 м

Отметим, что в рамках чемпионата России также проходят соревнования для спортсменов, не допущенных до участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Бородулина не получила от МОК приглашение на Игры, а Константинова и Ефременкова в Пхёнчхане выступали, но медали завоевать не смогли.

Шорт-трек. Чемпионат России. Санкт-Петербург

Женщины. 1500 м 1. Татьяна Бородулина.

2. Екатерина Константинова.

3. Екатерина Ефременкова.