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Сборная команда Ивановской области завоевала семь медалей на Первенстве России по традиционному ушу
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Сборная команда Ивановской области завоевала семь медалей на Первенстве России по традиционному ушу 

Советский спорт 28 минут назад
Фото: Советский спорт
Чемпионат и Первенство России по традиционным видам ушу прошел в Москве с 26 по 31 марта. В соревнованиях приняли участие 660 спортсменов и 36 регионов России. В составе команды Ивановской области в соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов региональной «Федерация УШУ».
По итогам соревнований сборная команда Ивановской области завоевала семь медалей: одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых.
Победителями Первенства России в парных упражнениях с оружием стали Руслан Мамедов и Владимир Вова. Кроме того, они стали бронзовыми призерами в комплексном упражнении без оружия. Сергей Саитов, Михаил Карнаев и Владимир Корегин принесли команде Ивановской области бронзовые медали в упражнениях без оружия. Среди девушек в виде программы «кулачное искусство» серебро завоевала Дарья Вихарева.
Отметим, что все призеры Первенства России занимаются в ивановской спортивной школе олимпийского резерва № 7 под руководством тренеров-преподавателей Льва Богомола и Александра Сутормина. В настоящее время сборная команда Ивановской области готовится к Чемпионату и Первенству России по спортивному ушу, который пройдет с 19 по 24 апреля в Москве.
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