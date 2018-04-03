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Названы претенденты на проведение ОИ-2026
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Названы претенденты на Олимпиаду-2026 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reuters
На проведение зимних Олимпийских игр 2026 года претендуют семь государств, сообщает «Чемпионат».
Претендентами на Олимпиаду-2026 являются австрийские города Грац и Шладминг, итальянские Милан, Турин и Кортина д'Ампеццо, канадский Калгари, японский Саппоро, швейцарский Сьон, турецкий Эрзурум, а также столица Швеции Стокгольм.
Международный олимпийский комитет объявит столицу Игр-2026 в сентябре 2019 года на сессии в Милане.
Также сегодня в МОК сообщили, что окажут большую поддержку национальным олимпийским комитетам стран-кандидатов, чем было ранее. В МОК полагают, что это поспособствует развитию города или городов, региона и страны, где состоится Олимпиада, сократит издержки на ее проведение, а также позволит Играм оставить «большое наследие».
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