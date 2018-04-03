Названы претенденты на проведение ОИ-2026

Названы претенденты на Олимпиаду-2026

На проведение зимних Олимпийских игр 2026 года претендуют семь государств, сообщает «Чемпионат».

Претендентами на Олимпиаду-2026 являются австрийские города Грац и Шладминг, итальянские Милан, Турин и Кортина д'Ампеццо, канадский Калгари, японский Саппоро, швейцарский Сьон, турецкий Эрзурум, а также столица Швеции Стокгольм.

Международный олимпийский комитет объявит столицу Игр-2026 в сентябре 2019 года на сессии в Милане.

Также сегодня в МОК сообщили, что окажут большую поддержку национальным олимпийским комитетам стран-кандидатов, чем было ранее. В МОК полагают, что это поспособствует развитию города или городов, региона и страны, где состоится Олимпиада, сократит издержки на ее проведение, а также позволит Играм оставить «большое наследие».