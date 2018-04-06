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Российские керлингисты проиграли на ЧМ
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Мужская сборная России проиграла пятый матч на чемпионате мира по керлингу 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Мужская сборная России по керлингу уступила команде Шотландии со счетом 2:7 в десятом матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Лас-Вегасе.
За сборную России выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов, Артем Шмаков провел матч в качестве запасного. Ранее в пятницу россияне проиграли команде Швеции со счетом 3:7.
В турнирной таблице сборная России опустилась на шестое место, одержав пять побед при пяти поражениях. Лидируют шведы и шотландцы, выигравшие по девять матчей из 10, третьими идут канадцы (восемь побед и одно поражение). Данные команды досрочно гарантировали себе участие в следующем раунде соревнований.
В предварительном раунде российским керлингистам осталось провести два матча — с командами Нидерландов и Южной Кореи. Голландцы в десяти матчах потерпели семь поражений, южнокорейцы делят с российской сборной шестое место в турнирной таблице, одержав пять побед.
На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. Первые две команды выходят в полуфинал, тогда как сборные, занявшие места с третьего по шестое, разыграют еще две путевки в дополнительных матчах. Квалификационные матчи и полуфиналы запланированы на 7 апреля, финал и матч за третье место состоятся 8 апреля.
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