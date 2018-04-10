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27 членов МОК заподозрили в получении взяток
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27 членов МОК заподозрили в получении взяток 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Следователи составили список из 27 членов Международного олимпийского комитета (МОК), подозреваемых в коррупции «в связи с успешной заявкой Пхёнчхана» на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. Об этом сообщает insidethegames.
Список был сформирован в рамках расследования в отношении экс-президента Южной Кореи Ли Мён Бака.
Сотрудники МОК, по данным insidethegames, поддержали кандидатуру Южной Кореи для проведения Игр «в обмен на маркетинговые контракты и соглашения о спонсорстве».
Девятого апреля Ли Мён Баку, который был президентом Южной Кореи в 2008-2013 годах, предъявили обвинения в коррупции в особо крупных размерах. Ему вменяют 16 случаев нарушения закона: взятки на 10,4 миллиона долларов, махинации и уклонение от налогов.
Шестого апреля Пак Кын Хе, которая была преемницей Ли Мён Бака на посту главы государства, приговорили к 24 годам тюрьмы. Ей предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий и раскрытии государственной информации.
 Ещё 12 источников 
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